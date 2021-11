Funivie spa: arriva la cig fino a novembre 2022

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Siglato in Regione, alla presenza dell'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino, delle organizzazioni sindacali, della Rsu e dei vertici dell'azienda, l'accordo, della durata di un anno, per la cassaintegrazione dei 66 dipendenti di Funivie Spa.

L'intesa relativa all'indennità di trattamento straordinario di integrazione salariale che decorre dal 16 novembre di quest'anno fino al 15 novembre 2022, si è resa necessaria per l'indisponibilità dell'infrastruttura in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

(ANSA).