Covid: Gimbe, in una settimana in Liguria +14% casi

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - In Liguria nella settimana dal 3 al 9 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (100, rispetto agli 82 nuovi casi della scorsa settimana) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (+14%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti covid in area medica (6%, la settimana scorsa erano 5%) e in terapia intensiva (4% ma in miglioramento rispetto al 5% della scorsa settimana).

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 76,1% (media Italia 76,4%) a cui aggiungere un ulteriore 2,3% (media Italia 2,6%) solo con prima dose.

Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 29% (media Italia 39,5%). Il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 75,6% (media Italia 43,1%) (la dose booster è quella da farsi dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale la dose aggiuntiva è quella per immunodepressi).

Rispetto alla diffusione provinciale dei nuovi casi, su 100mila sono 83 a Imperia, 51 a Genova, 47 a Savona, 34 La Spezia. (ANSA).