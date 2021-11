Albenga, medici di base in ospedale, così resta aperto il primo soccorso

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Accordo raggiunto tra Regione Liguria e Alisa con i medici di medicina generale per l'apertura in via sperimentale sulle 12 ore di un ambulatorio di primo intervento per la bassa intensità assistenziale all'Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, con l'impiego diretto dei medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale convenzionati con il servizio sanitario regionale.

"Abbiamo lavorato per evitare la chiusura di questo presidio strategico e abbiamo mantenuto l'impegno assunto -, afferma l'assessore alla Sanità e Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Questo accordo è tra i primi nel suo genere a livello nazionale".

L'ambulatorio, che rappresenta per i cittadini il presidio di assistenza territoriale di riferimento, garantisce principalmente una funzione di filtro rispetto agli accesi ai pronto soccorso ospedalieri, con la presa in carico dei pazienti con patologie ambulatoriali a bassa complessità e degli altri pazienti, secondo protocolli condivisi con il Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'Asl2 Savonese. Viene escluso l'accesso di pazienti attraverso il sistema di Emergenza-Urgenza (118).

Al progetto partecipano esclusivamente i medici di assistenza primaria convenzionati in forma singola o associata con la Asl2.

La partecipazione è volontaria e non dovrà compromettere la regolare attività convenzionale dei medici coinvolti nei confronti dei propri assistiti.

"Ad Albenga verrà messa in campo la prima sperimentazione di quello che sarà l'assetto definitivo del sistema di assistenza territoriale e ospedaliera - prosegue Toti - in cui i medici di medicina generale assumono una responsabilità diretta nelle prestazioni di bassa complessità. L'obiettivo è fare in modo che tutta la bassa complessità assistenziale converga in queste strutture territoriali, in grado di fornire una risposta più funzionale" (ANSA).