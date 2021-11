Torna a Genova Festival Limes con Cingolani e Nobel Parisi

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - Torna a Palazzo Ducale di Genova, in presenza e in streaming, il Festival di Limes, giunto alla sua ottava edizione. Dal 19 al 21 novembre analisti e protagonisti della scena geopolitica si incontreranno attorno al tema 'Come potrebbe configurarsi il mondo fra trent'anni?' ovvero il tempo di una generazione, segmento indicativo di una fase storica e dei suoi mutamenti.

Il Festival, aperto venerdì 19 da un incontro con le scuole genovesi e dalla mostra delle carte di Limes curata dalla cartografa di Limes Laura Canali, si concluderà domenica 21 provando a tracciare un profilo dell'Italia nel 2051.

Tra i relatori, oltre al direttore di Limes Lucio Caracciolo, il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani che chiude il festival con un incontro sul tema 'Orizzonte 2051 tra filosofia, scienza e tecnologia (sabato 20 novembre, ore 10 Palazzo Ducale), George Friedman, fondatore e ad di Geopolitical Futures per un incontro su 'Forecasting. Come si predice il futuro' (sabato 20 novembre ore 16, Palazzo Ducale) e infine, alle 21 di sabato 20 novembre la lectio magistralis dal titolo 'Predire nei sistemi complessi' del premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. (ANSA).