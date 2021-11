Percepivano reddito cittadinanza senza diritto, 5 denunce

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - I carabinieri di Genova hanno denunciato cinque persone che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Il danno erariale ammonta a circa 20 mila euro. I cinque sono stati denunciati per truffa.

In particolare i militari hanno denunciato un uomo di 56 anni e uno di 40, cittadino marocchino il primo e cittadino romeno il secondo, che al momento della richiesta non hanno comunicato di essere sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Altri tre (cittadini sudamericano, libanese e marocchino di età compresa tra i 25 e i 70 anni) sono finiti nei guai perché hanno fornito falsa documentazione. (ANSA).