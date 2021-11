Università: rettore,lezioni in presenza al 100% in 2/0 semestre

"Stiamo cercando di ripartire con la didattica in presenza al 100%, dovremmo riprendere nel secondo semestre ma se riusciamo già anche al termine di questa prima fase di lezioni del primo semestre". E questo l'obiettivo del rettore dell'Università di Genova Federico Delfino che, a margine della presentazione del salone Orientamenti ha fatto il punto sulla ripresa dell'attività universitaria.

"Tutto, ovviamente, dipende dall'andamento della pandemia che, per fortuna è regressivo anche per merito della campagna di vaccinazione - ha detto Delfino -. Faremo un passaggio nel nostro comitato Covid per andare nella direzione di una ripresa della didattica tradizionale con tutte le sedi occupate senza questi buchi che comportano criticità non solo per gli studenti ma anche per i docenti".