Ducale Genova, grandi fumetto raccontano Pratt e Corto Maltese

Sei appuntamenti, fino al 17 dicembre, con i protagonisti della nona arte che hanno conosciuto Hugo Pratt, il papà di Corto Maltese e che ne possono tracciare un ritratto a tutto tondo. Un'analisi che ha sullo sfondo il mare e i suoi mostri ma anche i suoi orizzonti infiniti e avventure indimenticabili.

Tra gli incontri, tutti interessanti, venerdì 12 novembre alle 18 nella Sala del Camino di Palazzo Ducale Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali parlano de 'Gli Scorpioni del deserto', il fumetto di Hugo Pratt che hanno proseguito con estrema cura e rispetto. Sarà dunque possibile ascoltare dalla voce di Camuncoli, disegnatore di Spiderman (Marvel) e dello scrittore di K-11 (Bonelli) Casali la loro avventura e riscopriamo uno dei testi più importanti della letteratura a fumetti mondiale. Venerdì 19 novembre sempre 18 Laura Scarpa parla di 'Hugo Pratt e le lezioni perdute' nella sede della Genoa Comics Academy in via Luccoli. Il 26 novembre Emiliano Pagani e Bruno Cannucciari, parlano di 'Kraken', Il mare protagonista di una storia a fumetti fatta di superstizione, leggenda e vendetta E ancora il 3 dicembre nella Sala del Ferruccio Giromini, uno dei massimi esperti in critica dell'immagine e di comunicazione visiva, parla della nascita di Corto Maltese mentre il 17 dicembre sempre nella Sala del Camino Teresa Radice e Stefano Turconi parlano de 'Le ragazze del Pillar', storie di porti e di mare dal duo creativo capace di fondere romanzo e fumetto in opere evocative di grande successo. Un ritorno tanto atteso fatto di racconti, chiacchiere e disegni.