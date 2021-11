Covid: aumentano gli ospedalizzati, nessun decesso

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Cresce il numero degli ospedalizzati per covid in Liguria. Sono 111 e di questi 6 sono in età pediatrica ricoverati al Gaslini. Complessivamente i malati covid ospedalizzati sono 4 più di ieri. Dei 111 ricoverati 9 sono in terapia intensiva, non ci sono bambini.

Nonostante cresca il numero degli ospedalizzati, nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. Il numero dei morti da inizio pandemia è 4432. I guariti sono 138.

Attualmente i positivi sono 2689, 64 più di ieri. I nuovi positivi sono 202, ma 85 sono dei giorni precedenti, il dato non era stato comunicato per un problema informatico, e di questi 71 sono in Asl2. I tamponi fatti sono 4438 molecolari e 14493 rapidi: il tasso di positività è all'1,06%. I nuovi contagi sono emersi 89 nel Savonese, 41 nell'Imperiese, 32 nell'area di Genova e 32 nel Tigullio, 8 nello Spezzino. In isolamento domiciliare ci sono 1413 persone, 40 in più, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 2337. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti solo 3127 vaccini: 318 prime dosi, 996 seconde dosi e 1813 terze dosi (ANSA).