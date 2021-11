Via al cantiere Hennebique, lavori conclusi a fine 2023

Dopo decenni di abbandono, sono partiti ufficialmente a Genova i cantieri per la riqualificazione dello storico edificio dell'Hennebique, il vecchio silos granario primo esempio di edificio costruito in Italia (tra il 1899 e il 1900) utilizzando il brevetto del calcestruzzo armato a vista. Il plastico e il progetto di recupero sono stati presentati questa mattina proprio all'interno della struttura alla presenza, fra gli altri, dei rappresentanti delle istituzioni e dell'ad del gruppo Vitali Cristian Vitali. I lavori, che si concluderanno a fine 2023, con un un investimento di oltre 100 milioni di euro, prevedono il recupero della struttura per ospitare, negli oltre 40 mila metri quadrati complessivi, un hotel 4 stelle superior con 200 stanze e terrazza con piscina panoramica (in tutto 13 mila metri quadrati), il secondo terminal crociere cittadino (6 mila metri quadrati), residenze per studenti e docenti (10 mila mq), il Blue innovation forum con uffici delle partecipate della Regione e una sala per eventi, più servizi dalla ristorazione ai negozi (4 mila mq).

"Questa costruzione è forse l'ultimo intervento per il recupero totale dell'area portuale ai bisogni della città, dopo il waterfront del levante - ha sottolineato il presidente della Regione Giovanni Toti -. Ospiterà vari servizi utilissimi alla crescita di Genova e il fatto che parta oggi, alla ripresa del Paese, in un momento di grande effervescenza è segno della vitalità del nostro capoluogo e della nostra Regione".

Soddisfatto il sindaco Marco Bucci "Entrando via mare a Genova, passati i magazzini del Cotone, i due edifici più importanti che si vedono sono la stazione marittima e Hennebique che quindi è veramente il biglietto di ingresso alla città. Il piano per la riqualificazione di uno spazio così strategico è stato uno dei primi impegni che mi ero preso con la città, ancora prima di diventare sindaco e sono orgoglioso che ora partano i lavori.

Faremo il possibile perché non ci siano intoppi".