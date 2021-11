Vallecrosia, no vax vandalizzano sede tamponi drive through

(ANSA) - VALLECROSIA, 08 NOV - La sede dei tamponi "drive through", di Vallecrosia, è stata colpita dai novax, nel trascorso fin settimana, con scritte contro i vaccini. Si tratta dell'ennesimo raid vandalico commesso da ignoti che con una vernice spray di colore rosso hanno preso di mira diversi presidi sanitari del comprensorio intemelio: due volte l'hub vaccinale di Camporosso; quindi, il poliambulatorio Santo Spirito di Ventimiglia; l'ospedale Saint Charles di Bordighera; l'asfalto di via Napoli (la strada che conduce alle scuole elementari e medie) e l'ex hotel Bel Sit, di via Dei Colli, a Bordighera. La zona tra Ventimiglia e Bordighera risulta la zona più colpita della provincia da chi è contro vaccini e green pass. (ANSA).