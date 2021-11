Ponte Genova: 'no a comitati e sindacati tra parti civili'

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - All'udienza preliminare in corso per il crollo del Ponte Morandi a Genova, costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018, i legali di alcuni imputati hanno chiesto oggi l'esclusione dal processo come parti civili delle associazioni e dei comitati, tra cui quella dei familiari delle vittime, e dei sindacati. Inoltre è stato chiesto sempre dai legali di non fare costituire le parti civili contro le due società Aspi e Spea, imputate nel processo per responsabilità amministrativa dell'ente. L'udienza sta proseguendo con le discussioni e il giudice deciderà al termine delle varie discussioni.

Alcuni legali hanno invece chiesto anche la citazione come responsabile civile (chi pagherà i danni in caso di condanne) anche di Anas, oltre che di Aspi, Spea e del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

L'udienza di oggi, in cui figurano 59 persone imputate oltre alle società Aspi e Spea (la controllata che si occupava del viadotto), era sull'ammissione o meno delle oltre 500 parti civili. La giudice Paola Faggioni ha poi rinviato a venerdì per consentire la discussione sull'ammissibilità delle ultime richieste di costituzione di parte civile presentate ancora oggi.

Poco dopo mezzogiorno l'udienza era anche stata interrotta per 15 minuti, a causa della forte pioggia che stava cadendo in quel momento sulla città, perché nella tensostruttura allestita dentro l'atrio del tribunale di Genova non si riusciva a sentire nulla. (ANSA).