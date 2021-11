Imprenditoria al femminile, concorso di idee da Cna Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - Cna Genova, in collaborazione con Rotary Club Genova San Giorgio e Camera di Commercio di Genova lanciano un concorso di idee imprenditoriali al femminile. Si chiama Faber Woman e ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'impresa al femminile nella provincia di Genova mettendo in palio le competenze professionali necessarie per la realizzazione delle idee, oltre a un sostegno economico per l'avvio dell'attività. Il concorso, che ha ottenuto il patrocinio di Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Comune di Genova, è rivolto alle sole donne (in forma singola o associata) residenti in Italia che prevedano di aprire la loro attività nella provincia di Genova.

"I dati analizzati nel 2020 hanno evidenziato come il lockdown abbia reso ancora più marcati gli squilibri di genere in termini di occupazione e retribuzione. Secondo il Sole24 Ore 'solo il 18% dei dirigenti è donna, come lo è solo il 22% degli imprenditori. Quattro volte su cinque, insomma, al vertice delle aziende c'è un uomo. E l'80% delle donne che gioca, non tocca palla' - spiega il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero -.

Una recente ricerca condotta dal Centro Studi Cna su un campione di iscritte alla Confederazione, conferma che la pandemia ha colpito duramente anche le imprenditrici inasprendo la grande difficoltà di conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari. In questo contesto, perché nelle difficoltà si può reagire o piangersi addosso, abbiamo deciso di dare un segnale positivo".

Le iscrizioni al concorso andranno fatte entro fine mese sul sito https://faberwoman.it/. Al primo premio andranno 5mila euro oltre alla iscrizione e assistenza gratuite per due anni presso Cna Genova e a un percorso di mentoring. Alla seconda qualificata andranno l'iscrizione di due anni alla Cna, con mentoring, mentre alla terza due anni di iscrizione con assistenza Cna. (ANSA).