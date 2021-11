Covid: in Liguria 53 nuovi contagi, oltre 100 i ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - L'epidemia covid causa altri 2 decessi in Liguria, un uomo di 84 anni scomparso il 6 novembre all'ospedale Villa Scassi di Genova e una donna di 90 anni deceduta sempre il 6 novembre all'ospedale di Sestri Levante.

Oggi il bollettino quotidiano della Regione segnala altri 53 contagi, emersi dopo 3.181 tamponi antigenici rapidi e 1.015 testi molecolari. Supera la soglia dei cento la quota dei malati ricoverati: sono oggi 107 (10 in più di ieri), con 10 pazienti in terapia intensiva (ieri erano 9). Da segnalare che ci sono anche 2 nuovi pazienti pediatrici con i ricoverati covid del Gaslini che salgono così a 6.

Il totale dei casi positivi cresce di 15 a 2.625, quello delle persone in isolamento domiciliare aumenta di 41 a 1.373, mentre soggetti in sorveglianza sono 2.135 (+141).

Rispetto ai nuovi casi, ci sono 39 contagi a Genova (Asl3), 13 nel Tigullio (Asl4), nessuno a Imperia o Savona, e 1 a La Spezia.

Sul fronte dei vaccini, nelle ultime 24 ore 3.456 i Pfizer o Moderna fatti, dove salgono a 940.479 le seconde dosi in regione e a 52.975 le dosi aggiuntive. Ancora una volta non risulta alcuna nuova vaccinazione con AstraZeneca o J&J. (ANSA).