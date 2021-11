Vaccini: scritte No vax su strada verso scuole Bordighera

(ANSA) - BORDIGHERA, 07 NOV - "Il vaccino uccide, salvate i bambini. Vax uguale 2,5 milioni danneggiati in Eu. Vax uguale 27mila morti in Eu. No nazi pass". I No vax della provincia di Imperia hanno colpito ancora. Dopo l'hub vaccinale di Camporosso e i presidi sanitari di Bordighera e Ventimiglia è la volta di via Napoli, la strada che conduce alle scuole elementari e medie di Bordighera, dove ignoti hanno imbrattato l'asfalto, con vernice rossa, come le scorse volte, scrivendo anche frasi contro i vaccini. Insulti anche contro Draghi, Toti e il Governo. Nei casi precedenti sono già state presentate diverse denunce ai carabinieri. (ANSA).