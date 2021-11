Migranti: cadavere al passo con Francia a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 07 NOV - Un corpo è stato avvistato, nella tarda serata di ieri, in una gola sotto il Passo della Morte, in frazione Mortola di Ventimiglia, il sentiero scosceso solitamente utilizzato dai migranti per espatriare in Francia.

Al momento non è chiaro, se la vittima sia davvero un migrante e se sia uomo o donna. Le operazioni di recupero della salma, segnalata da un escursionista, sono iniziate stamattina a opera dei vigili del fuoco. Trattandosi di una zona particolarmente impervia è stato richiesto l'intervento dell'autoscala.

Accertamenti sono in corso da parte della polizia per ricostruire la vicenda. (ANSA).