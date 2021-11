Maltempo: vento forte, a Genova già 15 interventi dei Vvf

(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - Sono già una quindicina gli interventi effettuati da stamane dai Vigili del fuoco a Genova per il forte vento. Nel quartiere di Sampierdarena in via Buranello l'intervento è stato per rimuovere una decina di metri di grondaia pericolante. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario all'operazione.

Dopo l'avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che ha previsto vento di burrasca forte per sabato 6 e oggi, domenica 7 novembre, sono entrate in vigore le ordinanze del sindaco che dispongono il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata 'Aldo Moro'; la chiusura al pubblico, di giardini e parchi storici comunali; e la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività interna improrogabile.(ANSA)