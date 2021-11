Esce di casa e scompare, 74 enne soccorso in fondo a scarpata

(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - Nello spezzino un uomo di 74 anni uscito di casa ieri nel tardo pomeriggio per comprare le sigarette era finito con l'auto in fondo a una scarpata e rimasto incastrato nella vettura, in un luogo del tutto isolato in frazione Valdonica nel comune di Calice al Cornoviglio.

Soccorso dopo oltre cinque ore di ricerca da parte dei carabinieri, è apparso comunque da subito in discrete condizioni di salute nonostante la disavventura, ed è stato soccorso e trasportato presso l'Ospedale della Spezia per un check medico.

Non vedendolo rientrare la moglie dopo alcune ore aveva lanciato l'allarme e sono scattate le ricerche dei carabinieri, rese difficili dal buio, dal fatto che la zona, tra val Magra e val di Magra, è isolata, pressoché disabitata e caratterizzata da un folto bosco. Per la ricerca i carabinieri si erano messi a battere a passo d'uomo le strade che l'uomo poteva aver percorso. E alla fine sulla strada provinciale tra piano di Madrignano e Valdonica, a circa 2 chilometri dalla frazione di Valdonica, il comandante della stazione dei carabinieri di Calice a Cornoviglio si è accorto di una traccia di pneumatici sull'erba bagnata a bordo strada. Con altri soccorritori i carabinieri hanno quindi iniziato a illuminare la zona fino a quando non hanno scorto tra la folta vegetazione in fondo alla scarpata l'auto dell'uomo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che con corde e imbraghi si sono calati nella scarpata e hanno raggiunto l'autovettura rovesciata su un fianco mettendola in sicurezza e stabilizzando l'anziano, riportato sul piano strada mediante utilizzo di toboga e asse spinale, tirato sua braccia dai soccorritori. (ANSA).