Spezia: Motta, Sala ci ha dato equilibrio

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - "Abbiamo fatto una grandissima prestazione, è una vittoria importante per noi". Thiago Motta accoglie con grande soddisfazione il ritorno alla vittoria dello Spezia, dopo tre turni che avevano portato un solo punto. L'1-0 contro il Torino, propiziato da una prodezza di Sala dalla distanza, permette alla squadra ligure di salire a 11 punti in classifica. A inizio partita uno striscione per lui da tifosi: "Thiago fino alla fine". "Sono i ragazzi a meritarsi la vittoria perché hanno messo in campo tutto ciò che avevano dentro. Sono contento per il gol di Sala, che si allena molto bene ed è sempre molto disponibile. Capisce i momenti della partita, penso che insieme a Maggiore e Kovalenko si sia trovato bene. Ci ha dato equilibrio, non solo nel difendere ma anche nell'attaccare". (ANSA).