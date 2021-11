Serie A: Spezia-Torino 1-0

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Lo Spezia ha battuto il Torino 1-0 in uno degli anticipi della 12/a giornata del campionato di serie A. La partita al Picco è stata decisa da una rete nella ripresa di Sala, con un turo dalla distanza. La squadra di Thiago Motta grazie alla terza vittoria in campionato si porta a 11 punti in classifica, i granata di Juric, già alla sesta sconfitta, restano a quota 14. (ANSA).