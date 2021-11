Samp: D'Aversa, non concedere nulla al Bologna

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Roberto D'Aversa indica la parola d'ordine verso la gara di domani col Bologna: "Gli obiettivi si ottengono sempre con le migliori difese, il nostro è quello di non concedere nulla", spiega il tecnico della Sampdoria in conferenza stampa. Anche perché quello della retroguardia è un nodo da risolvere con 20 reti subite nelle ultime sette gare. E il mister evidenzia un altro aspetto:" Abbiamo concesso troppo per errori di concentrazione; voglio l'atteggiamento giusto", prosegue l'allenatore. E' stata la settimana del ritiro a Coccaglio, il bilancio è positivo: "Non era una punizione ma soltanto la volontà di stare insieme: penso che sia servito. Col Bologna non dobbiamo sbagliare l'approccio".

Mancherà lo squalificato Adrien Silva, al suo posto ballottaggio tra Ekdal ed Askildsen. Gabbiadini ha smaltito l'affaticamento muscolare mentre in attacco possibile duello per una maglia tra Caputo e Quagliarella. Adesso la sfida col Bologna ha un valore fondamentale anche perché in caso di sconfitta il destino di D'Aversa potrebbe essere segnato: "Vengono da un periodo positivo, ma bisogna andare in campo con equilibrio. Possono farci male in ripartenza e noi dovremmo essere bravi a non concedere nulla", spiega ancora l'allenatore che si aspetta anche una spinta importante dal pubblico: "Sicuramente i nostri tifosi hanno sempre dimostrato di essere fondamentali, spero che vengano a sostenere la squadra: ci danno una forza straordinaria". (ANSA).