Calcio:Genoa;ore calde per Ballardini, pronto Shevchenko

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Potrebbe non bastare il pareggio all'89' di Flavio Bianchi contro l'Empoli, 2-2 il finale, per salvare la panchina di Davide Ballardini che nelle ultime tre gare contro Spezia, Venezia ed Empoli ha raccolto appena tre pareggi.

La nuova proprietà del Genoa, closing previsto per il 15 novembre prossimo , 777 Partners, presente al completo al Castellani, è pronta infatti ad affidare ad un nome prestigioso come quello dell'ex pallone d'oro Andrij Schevchenko la panchina del Genoa.

Per l'ex attaccante del Milan e c.t. della nazionale Ucraina sino agli scorsi europei è pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Prima però dovrà essere esonerato l'attuale allenatore Davide Ballardini che in 12 partite sino ad ora disputate ha raccolto appena 9 punti.

(ANSA).