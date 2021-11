Sicurezza: Ventimiglia, sprangate su auto vigili ronde notturne

L'auto della polizia locale di Ventimiglia è stata presa a sprangate da un nordafricano, ieri sera, durante il terzo giorno di ronde municipali, in via della Repubblica, nei pressi del posteggio dei taxi. A quanto si apprende, alla vista degli uomini in divisa lo straniero si sarebbe impossessato di una spranga in ferro, sottratta a un vicino cantiere, per poi scagliarsi contro la vettura di ordinanza. Ha distrutto il lunotto posteriore e sul posto sono intervenuti anche gli agenti del locale commissariato, che hanno immobilizzato il magrebino, disarmandolo e arrestandolo. Le ronde notturne municipali, istituite dal sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, sono decollate martedì sera con l'obiettivo di contenere situazioni di degrado legate all'abuso di alcolici e ai bivacchi conseguenza dei massicci flussi migratori. Agenti della polizia locale e di quella privata sono incaricati, ogni sera dalle 20 alle 2 di notte, di far rispettare le tre ordinanze sulla sicurezza, firmate nei giorni scorsi dal primo cittadino.