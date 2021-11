Sferra pugno a ragazzina senza motivo, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - Ha sferrato un pugno a una ragazzina di 17 anni senza motivo in via Sestri, strada dello shopping del ponente. L'episodio risale al 30 settembre. La polizia è risalita all'identità dell'aggressore, un uomo di 64 anni, e lo ha denunciato per lesioni personali.

La vittima era in compagnia di una amica quando l'uomo si è parato davanti e le ha dato un pugno sul naso per poi scappare facendo perdere le tracce. La giovane è stata soccorsa da alcuni passanti ed è poi stata medicata in ospedale con una prognosi di 10 giorni.

Gli agenti del commissariato di Sestri Ponente, partendo dalla denuncia della minorenne, hanno analizzato le telecamere di videosorveglianza della zona e sono risaliti al volto dell'uomo. Dopo settimane di ricerche, nei giorni scorsi un poliziotto lo ha notato in strada, riconoscendolo anche dal suo modo di camminare. (ANSA).