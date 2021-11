Spezia: Motta vuol cancellare Firenze, "serve un altro approccio"

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 NOV - Dopo la brutta sconfitta di Firenze, il tecnico dello Spezia Thiago Motta sprona la squadra e chiede ai suoi uno spirito diverso, vuole più 'cattiveria' e pretende dai suoi più del massimo. "A caldo ho preferito non esprimermi nello spogliatoio. Poi ho rivisto la partita in video e confermo che non siamo scesi in campo", ha detto alla vigilia di Spezia-Torino.

"Mi aspetto un'altra partita domani, da tutti i punti di vista. I giocatori sanno cosa chiedo e in questa settimana abbiamo rinforzato i concetti: ognuno deve dare il massimo. Se hai il 20% nelle gambe lo devi dare tutto, ma se hai il 100% e dai il 95% a me non va bene. Ho giocatori responsabili, che si rendono conto di ciò che lo Spezia chiede. Sono sicuro che vedremo un'altra partita". Sprona la squadra, il tecnico, per cercare di fare punti dopo che gli aquilotti ne hanno ottenuto solo 1 nelle ultime tre gare e per cercare di blindare la difesa, la peggiore del torneo con 26 reti subite.

Il club ha però rinnovato la fiducia a Thiago Motta, che sta recuperando via via i tanti infortuni di inizio stagione. "Se non prendi reti, un punto almeno lo porti a casa. Ma se entri in campo solo con l'idea di difenderti, lo abbiamo visto contro la Fiorentina cosa succede". Intanto perde il difensore Hristov per un problema ad un adduttore. E parlando del Torino, il tecnico ne sottolinea il buon momento: "Vivono un buon momento, amano cercare il duello e giocare sull'uomo. Sanno essere aggressivi e noi dobbiamo imparare ad affrontare questo tipo di partita. A noi il compito di difenderci e attaccare assieme". (ANSA).