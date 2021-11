Sanlorenzo: ricavi 9 mesi +33% a 428 mln, utile a 36,8 mln

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Sanlorenzo ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi dalla vendita di nuovi yacht per 428,4 milioni di euro, in crescita del 32,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, grazie all'ottima performance delle Americhe e dell'Europa, e con un utile netto salito del 64,9% a 36,8 milioni.

L'ebitda (margine operativo lordo) rettificato è cresciuto del 41,5% a 68,6 milioni e l'ebit (risultato operativo) del 57,4% a 52,1 milioni. Più che raddoppiati, a 36,7 milioni, gli investimenti. La posizione finanziaria netta evidenzia una cassa di 35,2 milioni, a fronte del debito di 5,1 milioni di un anno fa.

Nel terzo trimestre sono stati acquisiti ordini per 381,1 milioni, con un backlog salito a 1,2 miliardi. Alla luce dei risultati è stata confermata la guidance per l'esercizio, che prevede una crescita a doppia cifra delle principali metriche.

"I risultati che approviamo oggi sono una testimonianza della bontà del nostro modello di business e della capacità di Sanlorenzo di navigare con costanza, impegno e determinazione verso obiettivi di medio-lungo periodo. La nostra bussola è una crescita che, se dapprima definivo garbata, ora considero 'eloquente'", ha commentato il presidente e ceo Massimo Perotti.

