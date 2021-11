Porti Genova, Savona e Vado, traffici +12,6% nei primi 9 mesi

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - I porti di Genova, Savona e Vado ligure proseguono la ripresa. I primi nove mesi si chiudono con 48.452.982 tonnellate di traffico commerciale, il 12,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Il totale generale (sommato anche il traffico industriale) è salito del 12,8% (48.526.623 tonnellate). In crescita anche il traffico container: nel solo mese di settembre rispetto a settembre 2020 la crescita è stata del 6,9% (a quota 210.605 teu) e del 17,4% nei primi nove mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, superando abbondantemente quota 2 milioni di teu (2.136.675). Prosegue la ripresa anche per il movimento passeggeri: nei primi nove mesi 2021 complessivamente hanno sfiorato quota 2 milioni (1.999.518), in crescita del 43,4% rispetto allo stesso periodo del terribile 2020. Nel dettaglio i passeggeri dei traghetti sono saliti del 37,4% (1.669.034) e quelli delle crociere dell'83,8% (330.484). (ANSA).