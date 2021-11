Omicidio Cella: madre, 'Spero verità venga a galla'

(ANSA) - CHIAVARI, 04 NOV - "Fiducia nella giustizia e speriamo che finalmente la verità venga a galla": questi i primi pensieri di Silvana Smaniotto madre di Nada Cella affidati all'avvocata Sabrina Franzone alla notizia che c'è una persona indagata per l'omicidio 25 anni fa della figlia. "Siamo contenti di questa svolta dovuta principalmente al decisivo interessamento della criminologa Antonella Pesce Delfino che con le sue intuizioni ha convinto la Procura a riaprire il caso".

"Ci speravamo vista l'accuratezza con la quale la dottoressa Gabriella Dotto ha lavorato per individuare e incriminare finalmente un possibile autore dell'efferato delitto". "Siamo in una nuova fase istruttoria" afferma l'avvocata Franzone. "Gli elementi raccolti sicuramente renderanno giustizia alla mamma di Nada, al suo papà scomparso e ovviamente a lei uccisa a 25 anni", conclude. (ANSA).