Diga Genova: ok da Consiglio superiore dei lavori pubblici

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni sul progetto di fattibilità tecnico economica della Nuova Diga foranea di Genova. L'opera migliorerà l'accessibilità marittima al bacino storico e alle banchine che si affacciano sul canale di Sampierdarena, garantendo l'accesso al porto e l'operatività di tutti i terminal del porto di Genova in condizioni di sicurezza. Lo comunica l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

E' attesa ora la valutazione di impatto ambientale richiesta il 17 settembre al ministero della Transizione ecologica, mentre il 2 novembre scorso è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria. Conclusa la fase approvativa, verrà pubblicato l'avviso esplorativo finalizzato a individuare e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato complesso che comprende la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

"La nuova Diga foranea di Genova rappresenta un'opera fondamentale per migliorare l'accessibilità marittima meridionale al Corridoio Ten-T Reno - Alpi, come più volte affermato nei principali documenti di politica dei trasporti dell'Unione Europea" - ha detto il presidente dell'Adsp Paolo Emilio Signorini -. Per realizzare la nuova Diga abbiamo scelto il percorso progettuale e autorizzativo più scrupoloso, data la complessità dell'opera, la sua rilevanza per il futuro del porto e il costo significativo" "Auspichiamo un iter amministrativo velocissimo ed efficace", ha affermato il sindaco Marco Bucci segnalando come ancora una volta il 'Modello Genova' si sia dimostrato efficace. Con Terzo Valico, e Gronda la diga consentirà "al nostro sistema portuale di diventare più efficiente, più moderno e capace di movimentare quantitativi sempre maggiori di merci e persone, potendo così fare concorrenza diretta agli scali del Nord Europa", ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti. (ANSA).