Covid: Liguria, continuano a crescere sanitari sospesi: sono 399

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Continua a crescere in Liguria il numero dei sanitari (medici, infermieri e oss) sospesi dal lavoro senza stipendio fino al 31 dicembre o fino a quando non dimostreranno di aver assunto la prima dose di vaccino. Ad oggi sono 399, la scorsa settimana erano 392, secondo Alisa. Nella Asl1 dell'Imperiese sono 69, erano 72, nella Asl2 del Savonese sono 98, erano 97, nella Asl3 Genovese sono 66 contro i 63 del giovedì precedente, nella Asl4 del Tigullio sono 21, erano 22, nella Asl5 Spezzina sono 30 come la settimana precedente. Sono 78 al San Martino, erano 76, 17 al Galliera contro i 14 di sette giorni fa, restano 4 all'ospedale Evangelico, mentre sono 16 al Gaslini contro i 14 del 28 ottobre (ANSA).