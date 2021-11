Cantieri e incidenti, code su nodo autostradale Genova

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Code in A10, A7 e A12 per lavori e per due incidenti stradali. Coda di 7 km in A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Varazze e Albissola in direzione Ventimiglia per lavori. Sempre per la presenza dei cantieri coda di 3 km in A26 in direzione Genova Voltri tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Ovada. In A7 coda di 5 km in aumento tra Genova Bolzaneto e Busalla per un incidente con un ferito lieve. Coda di un chilometro in A12 tra Recco e Rapallo sempre per incidente con feriti lievi. (ANSA).