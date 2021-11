Calcio: Daspo 6 anni per due tifosi Spezia dopo il Genoa

(ANSA) - LA SPEZIA, 04 NOV - Sei anni di Daspo con obbligo di firma a carico di due tifosi dello Spezia Calcio. E' la misura emessa dalla Questura della Spezia, con misura convalidata dal gip Fabrizio Garofalo entro il termine di legge delle 48 ore successive, a carico di due giovani di 20 e 24 anni. Erano stati fermati dagli agenti delle Volanti nelle ore successive alla disputa della partita Spezia-Genoa, giocata allo stadio Picco lo scorso martedì 26 ottobre, in possesso di "strumenti atti a offendere". Circostanza questa che ha guadagnato loro anche una denuncia penale.

I due non sono venuti a contatto con la tifoseria "rivale", ma si trovavano in una zona non lontana da dove sarebbe passato poco dopo il corteo dei genoani in transito verso la stazione centrale. A segnalare la presenza di un gruppo di tifosi è stato un privato cittadino, che ha avvertito le forze dell'ordine e indirizzato la Polizia verso l'obiettivo. Difesi dall'avvocato Massimo Lombardi, erano già stati in passato oggetto della misura del divieto d'accesso alle manifestazioni sportive per aver acceso alcuni fumogeni. (ANSA).