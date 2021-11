A fuoco pizzeria a Staglieno, intervento pompieri

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Incendio in una pizzeria la scorsa notte in via Lungobisagno Dalmazia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno visto il fumo uscire dal locale. Il rogo potrebbe essere partito da un frigorifero andato in corto circuito ma non si esclude l'ipotesi dolosa.

