4 novembre: Carabinieri aprono Forte S.Giuliano per festa F. A.

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Anche Genova ha reso omaggio al "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate", tanti gli appuntamenti che sono stato programmati in questo 4 novembre in occasione della ricorrenza tra cui l'apertura ai cittadini che potranno conoscere, attraverso visite guidate, Forte San Giuliano, storica sede dei carabinieri. Questa mattina in Piazza della Vittoria presso il Monumento ai Caduti è stata celebrata una cerimonia, organizzata quest'anno dall'Arma dei Carabinieri, a cui hanno preso parte il Comandante della Legione Carabinieri Liguria gen. Maurizio Ferla e le massime autorità civili e militari cittadine. Prima l'alzabandiera, seguita dalla Santa Messa in suffragio dei caduti celebrata dal Cappellano Militare. La manifestazione ha avuto seguito con la cerimonia commemorativa, sotto l'Arco della Vittoria, e la deposizione di corone al monumento dei caduti. "Nell'ambito delle celebrazioni della giornata delle Forze Armate e dell'unità nazionale, allo scopo di promuovere tra i giovani il senso di appartenenza alla Nazione e l'amor di Patria - si legge nella nota -, una delegazione di militari presenti sul territorio, ha consegnato la bandiera nazionale, insegna più alta e più nobile della nostra patria, all'istituto comprensivo statale 'Oregina', scuola secondaria 'Aldo Gastaldi'" (ANSA).