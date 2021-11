Toti, mi auguro clima troppo velenoso rientri in breve tempo

(ANSA) - IMPERIA, 03 NOV - "Non è né comodo né gradevole. Mi spiace per il disturbo, che rechiamo agli agenti, che si dedicano alla nostra sicurezza, mi auguro che questo clima un po' troppo velenoso possa rientrare in breve tempo". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando il suo primo giorno sotto scorta, a causa delle minacce di morte, ricevute nelle ultime settimane, durante una manifestazione a Imperia per il centenario della Questura.

"I vaccini, così come le altre procedure che abbiamo adottato per il Covid, hanno salvato molte vite nel nostro Paese e anche oggi ci consentono non solo di sopravvivere ma tornare a vivere - aggiunge -. Chiunque usi questo per fare polemiche o peggio insultare, minacciare o commettere reati non solo danneggia tutti, ma anche se stesso". (ANSA).