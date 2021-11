Salute: Costa, alla Liguria 3 miliardi da Cipess

(ANSA) - GENOVA, 03 NOV - "Oltre 122 miliardi per finanziare il Sistema Sanitario Nazionale nel 2021. Un volume importante in progressivo incremento rispetto agli anni precedenti. Nel 2020, infatti, il finanziamento ammontava a circa 120 miliardi, nel 2019 era 114 miliardi. Tale delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), è la conclusione dell'iter che ha visto l'attivo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni. Alla Regione Liguria spetteranno oltre 3 miliardi ". Lo dichiara il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

"Nel dettaglio, alla Liguria sono ripartiti: 3.184.523.320 euro come quota indistinta per finanziare genericamente l'erogazione dei LEA; 2.455.351 euro per finanziare le borse di studio in medicina generale; 5.171.848 euro per finanziare la sanità penitenziaria; 1.472.902 euro per finanziare le attività connesse al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; 21.483.387 euro per finanziare i progetti obiettivo di Piano Sanitario Nazionale; ulteriori 64.781 euro per la formazione dei medici di medicina generale; 149.324 euro per finanziare i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria; 1.083.816 euro come quota relativa all'annualità 2021 destinata a finanziare lo screening gratuito per l'eradicazione del'HCV. Sono stanziati infine 30.276.129 euro per finanziare i farmaci innovativi oncologici e non", spiega il sottosegretario Costa. (ANSA).