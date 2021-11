Incidente sulla A10, tratto chiuso tra Savona e Albisola

Grave incidente sulla autostrada A10 tra i caselli di Savona ed Albisola, all'altezza del km 43+600 in direzione Genova. Coinvolti due camion e un'auto, che per cause ancora da chiarire si è ribaltata ed è finita capovolta sopra il guard rail che divide le due carreggiate. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Il tratto è stato chiuso e si registra una coda di almeno 4 km. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso, tra cui un'ambulanza della croce rossa di Quiliano e una della croce oro di Albissola Marina insieme con i vigili del fuoco.