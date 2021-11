Due incidenti in A12, quattro chilometri di coda

Il tratto autostradale tra i caselli di Nervi e Rapallo, in A12, è stato chiuso per due incidenti causati dalla pioggia. Il primo è avvenuto tra Nervi e Recco mentre il secondo tra Recco e Rapallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Non ci sarebbero persone ferite in modo grave. A causa della chiusura si registrano quattro chilometri di coda.