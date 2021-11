A Sarzana uomo blocca traffico e minaccia passanti

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 NOV - Un uomo di 23 anni marocchino ha terrorizzato i passanti usando come arma due bottiglie di vetro rotte, bloccato il traffico e danneggiato diverse auto in sosta a Sarzana (La Spezia), vicino alla stazione ferroviaria.

E' stato necessario l'intervento dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per bloccare l'uomo che ha dato in escandescenza in mezzo al traffico, dove si trovava anche uno scuolabus: alla vista delle forze dell'ordine il marocchino ha incominciato ad inveire nuovamente e non è stato facile immobilizzarlo.

Si tratta di un cittadino irregolare in Italia e senza fissa dimora con alle spalle numerosi precedenti. Il maghrebino è stato arrestato con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato ricoverato e piantonato durante tutta la notte in ospedale alla Spezia, in attesa del rito direttissimo che si è svolto stamattina.

Nel corso dell'udienza il Giudice ne ha convalidato l'arresto, disponendone il divieto di dimora in provincia e concedendo il nullaosta per la sua espulsione dal territorio italiano in quanto clandestino. "Grazie alla collaborazione con l'Ufficio immigrazione della Questura, lo straniero è stato quindi accompagnato presso il Centro per l'identificazione ed espulsione di Torino, in attesa di essere rimpatriato" si legge nella nota dei carabinieri. (ANSA).