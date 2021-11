Minacce a Toti, governatore sotto scorta

Dopo le recenti minacce e "dopo una valutazione approfondita" il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha disposto la scorta per il governatore ligure Giovanni Toti. Lo si apprende da fonti qualificate. La decisione è stata presa non solo a causa delle ultime minacce scritte sui muri del quartiere di Oregina ma anche per quelle costanti che arrivano dal web.