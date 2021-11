Deterioramento pilone Genova: assessore, primi esiti venerdì

(ANSA) - GENOVA, 02 NOV - Sarà noto entro la fine della settimana, forse già venerdì, l'esito degli esami fatti effettuare sulle componenti d'acciaio della Sopraelevata in zona San Benigno dopo che Autostrade, lunedì, ha rilevato uno stato di corrosione tale da fare scattare una riduzione del traffico.

A spiegare cosa succederà ora è l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi che stamani ha coordinato la riunione con Autostrade, Rina e i tecnici della ditta che ha condotto le prime ispezioni: "Già nel pomeriggio partiremo con i primi prelievi del materiale, abbiamo deciso di prendere un campione e di mandarlo in un laboratorio specializzato per verificare il livello di resistenza dell'acciaio, le analisi dovrebbero essere pronte venerdì". Nello stesso giorno ci sarà una nuova riunione. Nel frattempo sul tratto di strada, per almeno un paio di settimane, saranno mantenute alcune modifiche di viabilità per alleggerire il carico, tra l'innesto della sopraelevata in direzione Ponente e il cavalcavia che sovrasta via Cantore è stata soppressa la terza corsia, quella lato mare.

La supervisione delle verifiche sarà affidata a Rina mentre Aspi farà effettuare il prelievo dei campioni.

"Prima bisogna pompare l'acqua perché là sotto è una piscina - dice Piciocchi - l'idea è partire immediatamente anche perché domani è previsto tempo brutto, quindi entro stasera si cercherà di prelevare questi pezzi d'acciaio". (ANSA).