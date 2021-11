Col. Gfd Bixio lascia Genova, Morandi come Torri gemelle

Il colonnello Ivan Bixio lascia Genova dopo quattro anni per andare a guidare il comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Emilia. Al suo posto, al Primo gruppo, è arrivato il colonnello Giuseppe Di Tullio. Bixio si occupato, tra tutte, delle indagini sul crollo del ponte Morandi e quelle connesse, ma anche dell'affaire Briatore, e degli appalti pilotati per i lavori all'università.

Quella del Morandi è stata "una tragedia paragonabile quasi al crollo delle Torri gemelle a New York" ha detto. Al saluto con i cronisti, insieme al generale Vincenzo Tomei, si è unito il colonnello Di Tullio. L'ufficiale arriva dopo tre anni alla guida del comando provinciale di Verbania e negli ultimi anni ha ricoperto incarichi operativi a Genova, Bologna e Cremona.