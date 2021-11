Calcio: Genoa; per Destro stop di 3 settimane

Lesione confermata per Mattia Destro che al decimo del secondo tempo della sfida con il Venezia dopo uno scatto si era fermato lamentando dolore alla gamba sinistra. Gli esami ai quali il giocatore si è sottoposto oggi hanno rilevato "una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro" come spiegato dal sito ufficiale del club rossoblù. L'attaccante salterà dunque la gara di Empoli, prevista in anticipo venerdì prossimo, e tornerà a disposizione per la sfida successiva del 21 novembre prossimo al Ferraris contro la Roma.