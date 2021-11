Sestri Levante, via a lavori diga Portobello, spostate Posidonie

(ANSA) - GENOVA, 01 NOV - Prendono il via gli interventi sulla diga di Portobello, realizzati a seguito dello studio che il Comune di Sestri Levante ha commissionato al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale di Unige che ha confermato la necessità di interventi di notevole entità con un sostenibile inserimento paesaggistico e ambientale. I lavori di miglioramento della resilienza dell'area della Baia del Silenzio nei confronti delle azioni degli eventi ondosi estremi consisteranno nel prolungamento della scogliera di ponente, con contestuale manutenzione dei tratti dissestati e la ricollocazione in sagoma di elementi disarticolati e/o franati, oltre che nel rifiorimento della scogliera di levante. 2,5 milioni di euro il finanziamento che il Comune ha ricevuto dal Dipartimento di Protezione Civile per i danni dovuti alla mareggiata del 28 e 29 ottobre 2018, utili per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori e il successivo monitoraggio. La durata prevista dei lavori è di 6 mesi. Per il rifiorimento della diga di ponente e di levante verranno utilizzate 10 mila t. di massi, 23 mila per il prolungamento della diga di ponente. La scorsa settimana sono iniziate le prime attività propedeutiche all'avvio dei lavori. Nell'ambito dell'approvazione del progetto, il settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria ha infatti richiesto il trapianto di parte delle piante di Posidonia presenti nell'area interessata dai lavori e il loro riposizionamento all'interno della Baia. Due biologi marini in hanno valutato l'area di reimpianto e un sommozzatore tecnico ha sistemato strutture di fissaggio nella Baia del Silenzio tra i 9 e i 6 metri di profondità. Quattro biologi subacquei hanno rimosso parte delle Posidonie dall'area interessata dai lavori di allungamento della diga di ponente e le hanno rimesse a dimora nelle aree scelte. Alcune talee sono state trasferite all'Acquario di Genova che ospita una vasca dedicata e che da anni ne studia la crescita in ambiente controllato. (ANSA).