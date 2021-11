Disagi a Genova per la forte pioggia

(ANSA) - GENOVA, 01 NOV - Primi disagi in città per la forte pioggia. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Ausonia dove un albero è caduto su una macchina. Interventi in corso anche a Nervi e Bargagli. In mattinata si sono registrati diversi allagamenti a ponente ma senza grosse ripercussioni. (ANSA).