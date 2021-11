A Festival Scienza Genova 13mila studenti e 50mila visitatori

(ANSA) - GENOVA, 01 NOV - Sono numeri importanti per l'edizione 2021 del Festival della Scienza che si chiude oggi a Genova. Una ripartenza in presenza con 13mila studenti e 50mila visitatori. Triplicati anche i numeri online con 70mila visualizzazioni. Sono arrivati a Genova appassionati, famiglie e classi da 13 regioni d'Italia. La piattaforma festivalscienza.online ha registrato inoltre il record di 10 mila abbonamenti. Tra presenze fisiche e partecipazioni agli eventi online coinvolte più di 120 mila persone. Svelate anche le date e il tema dell'edizione 2022, in programma dal 20 ottobre al 1° novembre nel segno dei Linguaggi. La 19^ edizione che si chiude con un successo importante con 212 eventi dal 21 ottobre ad oggi articolati in 131 conferenze, 42 laboratori, 17 mostre, 8 spettacoli e 13 eventi speciali in 26 luoghi della città, con protagonisti oltre 350 scienziati e personalità illustri, tra cui un Premio Nobel in collegamento streaming.

Sono state svolte inoltre 59 attività solo online per le scuole: laboratori, incontri e visite guidate virtuali che hanno registrato 9 mila partecipazioni complessive a oggi: un numero destinato a salire considerando la prosecuzione di questa sezione fino al 12 novembre 2021. "L'edizione 2021 - racconta Marco Pallavicini, presidente del Festival della Scienza - è stata a tutti gli effetti quella della ripartenza: per noi è un orgoglio aver riportato in 26 luoghi di Genova un Festival più che mai completo, con un ricchissimo calendario di eventi in presenza affiancato a un altrettanto vasto palinsesto online, e aver accolto in città tanti protagonisti e ospiti di fama internazionale". Nonostante la difficoltà del periodo, il Festival ha proposto un numero totale di incontri tra i più alti degli ultimi anni. (ANSA).