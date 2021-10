Covid: autista scuolabus positivo, 23 alunni in quarantena

(ANSA) - OSPEDALETTI, 31 OTT - Ventitré studenti delle scuole elementari e medie di Ospedaletti sono stati messi in quarantena, dopo che un autista di scuolabus che era entrato in contatto con loro, è risultato positivo al Covid. L'uomo non risulta essere vaccinato e per prendere servizio si sottoponeva a tamponi per avere il green pass. Sono in corso le operazioni di tracciamento dei contatti da parte di Asl1 e non si esclude che possa aumentare il numero di persone da mettere in isolamento. (ANSA).