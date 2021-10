Allerta gialla per temporali nel Centro e nel Levante

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - E' allerta gialla per temporali dalla mezzanotte alle 16 per la zona centrale della regione e dalla mezzanotte alle 19 per il Levante. L'allerta è stata diramata da Arpal. Ci saranno piogge diffuse con intensità moderate sul centro-levante, mentre sul golfo di Genova sono possibili rovesci e temporali anche di forte intensità sulla costa. Venti, anche di burrasca, da nord sul centro-ponente, da sudest sul levante, dove il mare sarà fino a molto mosso. Già da ieri sulla Liguria è arrivata aria umida meridionale con piogge e rovesci di intensità debole: la massima cumulata oraria dalla mezzanotte si è registrata a Seborga (Imperia) con 7.4 millimetri mentre, nelle ultime 24 ore, la cumulata massima è stata di 33.2 a Sella di Gouta, ancora nell'entroterra imperiese.

Le temperature vedranno domani un aumento delle minime e un successivo calo termico dalla serata: nella notte il valore più basso, 2.3, si è registrato ai 1300 metri di Monte Settepani (Osiglia, Savona). E per il 2 novembre è atteso forte vento di libeccio a Ponente e Levante. (ANSA).