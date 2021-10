Ballardini, non tutti sanno portare la maglia del Genoa

"Non tutti i miei calciatori sono in grado di portare la maglia del Genoa". Lo ha detto il tecnico dei rossoblù Davide Ballardini, dopo lo 0-0 con il Venezia. Una vittoria con il Venezia sarebbe stata determinante per dare serenità alla squadra terzultima in classifica. "La vittoria non è arrivata un po' per demeriti nostri e un po' per meriti degli avversari. Ma non tutti i giocatori possono poratre questa maglia", ha detto Ballardini. Tornano insistenti le voci di un possibile esonero. Alla nuova proprietà americana piace molto Andrea Pirlo. "I giocatori devono sapere che la maglia del Genoa è importante, non tutti la sanno portare. Ad alcuni serve più tempo", ha poi detto Ballardini. "Bisogna essere più bravi e prendersi delle responsabilità. Questa è una maglia che non tutti riescono a portare - ha detto negli spogliatoi -. Abbiamo 34 giocatori, alcuni sono funzionali e hanno la personalità e la qualità per indossare la maglia , altri vanno aspettati". A due mesi dal mercato di gennaio tempo di scelte dunque per il tecnico ravennate. "Del mercato di gennaio non me ne frega niente. Sappiamo che da qui in avanti abbiamo il dovere di fare bene con i giocatori della rosa. Ma al momento ci sono giocatori che fanno fatica a indossare questa maglia".