Ingiurie e scritte novax in sede distretto sanitario imperiese

L'ospedale Saint Charles di Bordighera e l'ex ospedale Santo Spirito di Ventimiglia, oggi sede del distretto socio sanitario, sono stati presi di mira durante la notte dai novax che hanno deturpato muri, finestre e anche l'asfalto, con scritte contro i vaccini, contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il governo Draghi. Analogo raid vandalico è avvenuto anche all'hub vaccinale di Camporosso. L'Asl 1 Imperiese ha presentato denuncia per tutti gli episodi ai carabinieri di Ventimiglia.

Non è la prima volta che i novax attaccano i luoghi simbolo della sanità intemelia, firmando gli attacchi col proprio simbolo quello della "W" inscritta in un cerchio. All'hub vaccinale di Camporosso sono comparse anche scritte contro il presidente ligure Giovanni Toti. E' la terza volta che accade. "Il vaccino uccide, nazisti maledetti" è una delle frasi con le quali ignoti hanno imbrattato con uno spray di colore rosso i muri e i cartelli della segnaletica verticale. Indagini sono in corso per risalire ai colpevoli e, in questo caso, potrebbero rivelarsi utili le telecamere del circuito di videosorveglianza cittadino.