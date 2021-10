Covid: in Liguria crescono i positivi e gli ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - Continua a crescere il numero dei positivi al covid in Liguria. I contagiati sono 2335, 51 in più rispetto a ieri. Crescono anche gli ospedalizzati: sono 72, 5 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i ricoverati 10 sono in terapia intensiva (tra questi ce ne è uno in età pediatrica), come ieri. I nuovi positivi sono 111, emersi da 2621 tamponi molecolari e 10797 test rapidi. Il tasso di positività è 0,82%.

I contagiati delle ultime 24 ore sono 27 nel Savonese, 26 nello Spezzino, 19 nell'Imperiese, 18 nell'area di genova, 14 nel Tigullio e 7 non sono residenti in regione. I guariti sono 60.

Non ci sono stati decessi: il numero dei morti da inizio pandemia è 4426. In isolamento domiciliare ci sono 1055 persone, 67 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1737, erano 1870. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3916 vaccini. Dal 26 ottobre ad oggi è la prima volta che le vaccinazioni scendo sotto quota 4000 al giorno (ANSA).